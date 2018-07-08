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19. 07. 2018

Щеткина: декретный отпуск в Беларуси пока сокращаться не будет

Марианна Щеткина Источник фото: Sputnik

Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина заявила 18 июля, что декретный отпуск в Беларуси не будет сокращаться, поскольку для этого пока не созданы необходимые условия. Для сокращения декретного отпуска в Беларуси еще много нужно сделать, и это вопрос перспективы, а не сегодняшнего дня.

По словам Марианны Щеткиной, перед сокращением декретного отпуска нужно ответить на вопрос "как эти средства, которые на три года выплачиваются, будут аккумулированы на более короткий период или нет?", нужно предложить населению "разветвленную, удобную сеть ясельных групп, должны развиваться частные детские сады". "Это перспектива, — отметила чиновник, – пусть пока останется этот отпуск (три года – Телеграф)".

 

 

 

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