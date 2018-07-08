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19. 07. 2018

Рядовой в Дзержинске получил за дедовщину 1,5 года ограничения свободы

Суд Дзержинского района Минской области вынес приговор рядовому военнослужащему срочной службы А., который обвинялся в дедовщине в отношении другого рядового своей части. Он признан виновным в насилии, издевательстве над лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, совершенным лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не состоящим в отношениях подчиненности с потерпевшим, и в том же деянии, совершенном повторно.

Как сообщили в пресс-службе Миноблсуда, по ч. 1 ст. 443 УК Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде двух месяцев ареста, по ч. 2 ст. 443 УК он приговорен к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в колонию. Путем менее строгого наказания более строгим окончательно обвиняемому А. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор пока не вступил в законную силуи может быть обжалован.

 

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