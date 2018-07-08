Рядовой в Дзержинске получил за дедовщину 1,5 года ограничения свободы

Как сообщили в пресс-службе Миноблсуда, по ч. 1 ст. 443 УК Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде двух месяцев ареста, по ч. 2 ст. 443 УК он приговорен к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в колонию. Путем менее строгого наказания более строгим окончательно обвиняемому А. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор пока не вступил в законную силуи может быть обжалован.