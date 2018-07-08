Минздрав вынес на общественное обсуждение медицинскую этику

Министерство здравоохранения выносит на общественное обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики и деонтологии (учения о проблемах морали и нравственности). Об этом сообщили 18 июля в минздраве.
Нынешний кодекс врачебной этики был принят в Беларуси в 1998 году. В 2016 году проект изменений во врачебную этику уже выносился на общественное обсуждение, и минздрав получил более 200 предложений, которые нашли отражение в нынешнем документе, выносимом на обсуждение. Общественное обсуждение проекта постановления продлится один месяц, на сайте минздрава указан адрес, куда можно отправлять свои предложения и замечания.
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