Гродненские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет

Ночью 17 июля вблизи белорусско-литовской границы пограничники задержали в Вороновском районе Гродненской области контрабандистов, которые на автомобиле УАЗ перевозили в Литву 55 тыс. пачек сигарет. Для задержания преступников пограничникам пришлось применить табельное оружие, сообщили в Госпогранкомитете.

Свежие следы шин погранотряд обнаружили около 02:00 вблизи деревни Белюнцы. Было понятно, что машина двигалась в сторону границы с Литвой. Заметив приближение пограничников водитель УАЗа попытался скрыться. На требоввания остановится он не реагировал и продолжал движение даже после того, как пограничники прострелили ему колеса.

В итоге нарушителей удалось задержать – ими оказались двое граждан Беларуси. В их отношении составлены административные протоколы по целому ряду правонарушений, в том числе за перемещение по территории пограничной зоны более тысячи сигарет и неповиновение требованию должностного лица при исполнении. Задержанным грозят крупные штрафы.