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19. 07. 2018

Ливень затопил торговый центр в Бресте, в Гродно деревья падали на машины

В Минске в среду, 18 июля, сильных ливней в отличие от нескольких последних дней не наблюдалось, однако непогода переместилась вчера в регионы. В частности, сильно досталось западной части Беларуси.

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Так, в Бресте в результате сильного ливня со шквалистым ветром подтопленным оказался крупный торговый центр "Евроопт" на Варшавском шоссе. Вода залила первый этаж здания, ликвидировали подтопление сотрудники ТЦ.

А в Гродно шквалистый ветер во время грозы повалил 13 деревьев, из них шесть упали на стоявшие под ними автомобили, сообщили в гродненском управлении МЧС.

В Гродно за двое последних суток, по данным Белгидромета, выпало больше половины месячной нормы осадков, похожая картина наблюдается и в Новогрудке и Щучине, а в Житковичах 40% месячной нормы осадков выпало за один день 18 июля. 39% месячной нормы осадков выпало 18 июля в районе Дрогичина.

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