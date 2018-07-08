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19. 07. 2018

Белорусский рубль "просел" к доллару и евро

Евро и доллары Источник фото: Telegraf.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 июля, завершились ростом курсов доллара и евро больше чем на полкопейки. Так, европейская валюта подорожала на 0,24% (+0,0056 рубля), и ее курс составил 2,3176 рубля.

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Доллар подорожал еще больше – на 0,37%, или на 0,0074 рубля, до отметки 1,996 рубля.

Курс российского рубля, напротив, снизился на 0,26% (-0,0081 рубля) и составляет сейчас 3,1528 белорусского рубля за 100 российских.

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