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19. 07. 2018

Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно. Об этом он сказал, выступая на встрече с российскими дипломатами в четверг, 19 июля, передает РИА "Новости".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямю угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал он.

Глава РФ также отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", - сказал Путин.

Напомним, по итогам саммита альянса 11-12 июля был подписан документ, в котором подтверждаются евроатлантические стремления Украины.

Позже президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак заявили, что в НАТО готовы ускорить вступление Украины.

Источник: korrespondent.net

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