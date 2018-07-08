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20. 07. 2018

В Беларуси снова оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней

В Беларуси в пятницу, 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C.

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По данным Белгидромета, в Минске кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), гроза. Температура воздуха в утренние часы +18..+20°C, днем +23..+25°C, вечером +21..+23°C.

Накануне синоптики объявили на пятницу штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности в связи с тем, что в дневные часы 20 июля на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске днем 20 июля (пятница) ожидается гроза.

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