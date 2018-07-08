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20. 07. 2018

"Шахтер" и "Динамо" вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

Солигорский "Шахтер" вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, обыграв на обновленном стадионе "Динамо" в Минске валлийский "Коннас-Ки". Встреча завершилась со счетом 2:0, а неделю назад выиграли в гостях со счетом 3:1. Итог двух матчей – 5:1 в пользу горняков.

Следующим соперником "Шахтера" в квалификации Лиги Европы будет польский "Лех" из Познани.

Также вчера в следующий раунд квалификации Лиги Европы вышло и минское "Динамо", хотя и проиграло во втором матче противостояния с ирландским "Дерри-Сити" у себя дома. Матч на обновленной арене "Динамо" в Минске 19 июля завершился со счетом 1:2, но на выезде динамовцы выиграли 2:0 и за счет этого прошли дальше.

Этот матч на своем обновленном домашнем стадионе динамовцы играли перед "Шахтером". Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы Динамо" сыграет со словацким клубом "Дунайска Стреда".

Со 2-го раунда квалификации стартует в Лиге Европы и брестское "Динамо". Брестчанам предстоит двухматчевое противостояние с греческим "Атромитосом".

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