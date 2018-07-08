Исследование: семейные ссоры больше вредят здоровью мужей

Периодические разногласия между супругами – явление вполне обычное. По сути, они могут быть даже полезны для улучшения связи между партнерами. «В противоречии есть свои плюсы - ваши отношения развиваются и улучшают вас, настолько, насколько это возможно. Борьба – один из лучших инструментов для обучения», - утверждает эксперт по семейным отношениям из Чикаго доктор Джудит Райт.

По словам исследователей из Университета Невады (University of Nevada) и Мичиганского университета (University of Michigan), длительные и нерешенные конфликты могут серьезно сказаться на нашем здоровье. Предварительные результаты их нового исследования были представлены в Колорадо на конференции Международной ассоциации по исследованию отношений.



Исследовательская группа прослеживала отношения 373 гетеросексуальных пар в первые 16 лет их брака. Цель исследования заключалась в наблюдении за долгосрочными последствиями частых разногласий в отношении детей, денег, родственников и т. д.



Участникам исследования задавали вопросы и просили их оценить их качество сна, степень нервозности, спрашивали о головных болях и задавали вопрос, как их здоровье влияло на работу.



Было установлено, что регулярные семейные конфликты, происходившие в течение длительного периода, отрицательно влияют на здоровье обоих супругов. Но у мужей наблюдался относительно более высокий риск последствий для здоровья от таких конфликтов в сравнении с их женами. С другой стороны, предыдущие исследования предполагают, что мужчины также в большей степени пользуются выгодами от хорошего брака.



В исследовании также рассматривался вопрос о количестве тем для семейных разногласий и как их количество влияет на здоровье. Хотя большое количество таких тем способствовало ухудшению здоровья мужей, в отношении их жен, как оказалось, этот фактор не влияет на здоровье.



Рози Шрауд (Rosie Shroud), презентовавшая результаты исследования на конференции, отметила, что высокий уровень конфликта в семье может быть столь же пагубным для здоровья, как вредные привычки (курение и алкоголь).



«Конфликт может быть особенно опасным для здоровья, если супруги враждебны друг другу или защищаются в ходе разногласий или если они спорят по одной и той же теме вновь и вновь, не приходя к решению проблемы», - говорит Рози Шрауд.



Это может привести к негативным результатам, таким как плохое психическое здоровье, избыточная выработка гормонов стресса, раздражительность, изменения аппетита и многое другое. Неудивительно, что это может нанести ущерб вашему благополучию в долгосрочной перспективе.



Одно из исследований, проведенное в 2016 году, связывало частые супружеские споры с мышечными болями и сердечными заболеваниями. Другое исследование, опубликованное в 2013 году, связывало тревожные отношения в семье с расстройствами иммунной системы.



Мы уже знаем из предыдущих исследований, что супружество потенциально полезно, как для физического, так и для психического здоровья. Но результаты нового исследования позволяют нам трезво оценить его, напоминая о том, что для благополучия важно то, какой характер имеют семейные отношения.



«Для здоровья в браке важны не обмен кольцами или подписание брачного контракта, полезной, а то, что супруги делают друг для друга на протяжении всего периода супружества», - отметила Рози Шрауд.

Источник: MedPortal.ru