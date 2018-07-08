Болше 1000 гомельчан по незнанию задолжали огромные суммы за ЖКУ и проигрывают суды

В Гомеле завершились первые гражданские суды по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые инициировало в отношении "должников поневоле" предприятие "Гомельэнерго". Более тысячи человек задолжали огромные суммы за ЖКУ, не зная, что им не положены субсидируемые тарифы, а госорганы их не предупредили о необходимости оплачивать 100% ЖКУ.

Стандартное развитие ситуации такое: собственник квартиры съезжает на другое место жительства, а в ней остаются жить его внуки и платят по тем же субсидируемым тарифам, что и собственник. Однако постановление правительства № 571 четырехлетней давности дает право на оплаты ЖКУ по льготным тарифам только проживающим в квартире собственникам и членам его семьи, а внуки к таковым по закону не относятся. Таким образом у кого-то накопились долги за три года, у кого-то – за полгода, но это достаточно большие суммы вплоть до нескольких тысяч рублей.

Интересно, что исполкомы, согласно тому же постановлению, обязаны в месячный срок информировать организации, предоставляющие ЖКУ, о том, в каких квартирах и домах отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник жилого помещения и (или) члены его семьи. Однако это сделано не было, и люди продолжали платить по льготным тарифам, а потом получили перерасчет, когда на это обратило внимание само "Гомельэнерго".

Несмотря на то что по какой-то причине не сработало взаимодействие между ведомствами, плательщики от ответственности не освобождаются, констатируют в "Гомельэнерго". Там также ссылаются на то, что в договоре на поставку услуг четко прописано, что собственник обязан информировать поставщика услуг об изменении состава семьи, выписке или прописке людей по месту жительства, пишет газета "Советский район".

Таких "должников поневоле" за ЖКУ в Гомеле 1102 человека, за электроэнергию – 1696 человек. Более 500 должников рассчитались с "Гомельэнерго" без суда, с остальными ведется "индивидуальная работа". Суды уже вынесли решения по шести искам в суд, и эти решения не в пользу должников: они обязаны рассчитаться с задолженностью. Единственное, что предлагает "Гомельэнерго" в качестве послабления, – выплату долгов в рассрочку