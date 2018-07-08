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20. 07. 2018

В Светлогорском районе 12-летняя внучка утонула на глазах у дедушки

Знак "Купаться запрещено"

Трагическое происшествие случилось днем 19 июля на водоеме в районе агрогородка Вежны в Светлогорском районе: в результате несчастного случая утонула 12-летняя девочка, которую на водоем привез вместе с тремя другими малолетними детьми ее дедушка.

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Дедушка разрешил детям искупаться, несмотря на установленные на водоеме знаки о запрете купания. Через какое-то время дети стали кричать о помощи. Дедушка бросился в воду и вытащил одну девочку, а свою внучку ему спасти не удалось, рассказал газете «Светлагорскiя навiны» начальник спасательной станции Олег Тимоховцев.

По факту утопления девочки проводится проверка.

 

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