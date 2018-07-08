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20. 07. 2018

Пять белорусов погибли в ДТП в Украине, микроатобус разорвало

Возле поселка Кривое Озеро в Николаевской области Украины на трассе Киев-Одесса около пяти утра произошло дорожная авария, в которой погибли пять человек и еще 12 получили травмы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Беларуси. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 июля.

"Произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", – говорится в сообщении.

В ДТП погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса. Еще 12 пассажиров Volkswagen с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются данные потерпевших.

По факту ДТП открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.

Источник: korrespondent.net

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