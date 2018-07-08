В Копыльском районе 10-летний мальчик утонул на глубине 1,5 метра

Несчастный случай произошел на водоеме вблизи деревни Дусаевщина Копыльского района: утонул 10-летний мальчик, не умевший плавать. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.
Следователи уже установили, что мальчик пришел купаться на водоем в компании троих друзей. В какой-то момент он внезапно ушел под воду, а затем его тело обнаружили сотрудники РОЧС на глубине 1,5 метра на расстоянии 15 метров от берега.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Доследственная проверка продолжается.
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