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20. 07. 2018

СК: захват заложника в Заславле связан с внутрисемейными отношениями

Источник фото: Следственный комитет

Предполагаемый мотив захвата заложницы в банке в Заславле, который произошел 18 июля, связан с внутрисемейными отношениями. Об этом 19 июля сообщили в отделе информации и связей с общественностью Следстенного комитета Беларуси.

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Уголовное дело возбуждено по п. 3 ч. 2 ст. 291  Уголовного кодекса Беларуси (захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).

Как сообщал Телеграф, захват заложника в отделении банка в Заславле произошел днем 18 июля. Жертвой ранее судимого мужчины, вооруженного ножом, стала его беременная 23-летняя дочь. Переговоры с преступником продолжались более двух часов, но он наотрез отказывался сдаться. В результате было принято решение его ликвидировать. Преступник погиб, заложница освобождена целой и невредимой.

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