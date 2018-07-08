СК: захват заложника в Заславле связан с внутрисемейными отношениями

Предполагаемый мотив захвата заложницы в банке в Заславле, который произошел 18 июля, связан с внутрисемейными отношениями. Об этом 19 июля сообщили в отделе информации и связей с общественностью Следстенного комитета Беларуси.

смотрите также МВД показало видео освобождения заложницы в Заславле

Уголовное дело возбуждено по п. 3 ч. 2 ст. 291 Уголовного кодекса Беларуси (захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).

Как сообщал Телеграф, захват заложника в отделении банка в Заславле произошел днем 18 июля. Жертвой ранее судимого мужчины, вооруженного ножом, стала его беременная 23-летняя дочь. Переговоры с преступником продолжались более двух часов, но он наотрез отказывался сдаться. В результате было принято решение его ликвидировать. Преступник погиб, заложница освобождена целой и невредимой.