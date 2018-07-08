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20. 07. 2018

Спортивный МАЗ потушил внедорожник на ралли «Шелковый путь»

Ралли «Шелковый путь» еще не стартовало, а белорусские автоспортсмены уже себя проявили. Правда, не как гонщики, а как спасатели: во время тренировки экипаж Сергея Вязовича помог потушить легковой спорткар российской команды. Смелый поступок белорусов попал на видео.

Инцидент произошел около Астрахани, где проходили тестовые заезды к ралли «Шелковый путь». На автомобиле команды G-Force Motorsport закоротил и загорелся аккумулятор, потушить который своими силами гонщикам не удалось. Однако вскоре подоспел на помощь идущий позади МАЗ Сергея Вязовича: недолго думая, белорусы достали огнетушители и принялись бороться с огнем. Попытка также оказалась тщетной, и тогда внедорожник взяли на буксир и загнали в болото, где и устранили возгорание.

Правда, за одной проблемой последовала другая: как внедорожник, так и грузовик застряли в трясине. Вытаскивать их пришлось уже другим белорусским экипажам, которые справились с этой задачей с помощью тросов.



Экипажу G-Force Motorsport в итоге удалось спасти автомобиль и стартовать в ралли. Российская команда уже поблагодарила «МАЗ-СПОРТавто» за помощь в беде.

Напомним, белорусская команда выставила на ралли «Шелковый путь» сразу 4 экипажа. Гонщики едут на привычных грузовиках. В «боевой машине» Сергея Вязовича механики доработали двигатель, сместив его вглубь кузова. В грузовике Александра Василевского снижена мощность мотора с 930 до 750 «лошадей». Основная цель – попасть в число сильнейших экипажей. Кроме того, на ралли планируют обкатать экипажи перед «Дакаром».

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