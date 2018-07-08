Владелец "Поедем поедим": ресторан не закроется, переговоров с шантажистами не будет

Учредитель минского ресторана "Поедем поедим" в Куропатах на МКАД Леонид Зайдес выступил 20 июля с официальным заявлением в ответ на ультиматум, который ему выдвинули активисты оппозиции во главе с Павлом Северинцем. Он назвал активистов шантажистами и отказался от переговоров с ними впредь, передает корреспондент Телеграфа.

По словам Леонида Зайдеса, в последнее время владельцы ресторана увидели, что "решение вопроса протестующим не важно". "Похоже, главное для них – сам процесс, шум вокруг Куропат. Когда мы фактически достигли договоренности о проведении "круглого стола", определенные силы пошли на эскалацию конфликта. Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа", - заявил учредитель "Поедем поедим".

"Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет. И, уж безусловно, речь о закрытии ресторана не идет", - сказал Леонид Зайдес.

"С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде. В то же время мы готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими активистами, общественными организациями и политическими партиями, которые нацелены на решение конфликтного вопроса и готовы взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала", - заявил учредитель "Поедем поедим".

Леонид Зайдес также подчеркнул, что с юридической точки зрения размещение ресторана в его нынешних границах целиком законно, что подтверждается имеющимися у него документами. В том числе это подтвердила накануне Генеральная прокуратура своим ответом на запрос активистов, указал он.

Кроме того, Леонид Зайдес призвал не называть "Поедем поедим" развлекательным комплексом, так как это прежде всего семейный ресторан. Он также гарантировал от имени всех учредителей то, что в заведении не будет звучать громкая живая музыка, не будут проводиться фестивали, не будет никаких фейерверков и салютов.

Учредитель ресторана "Поедем поедим" зачитал журналистам письмо его владельцев в министерство культуры и другие госорганы от 2012 года, в котором они предлагают свою финансовую помощь в создании в Куропатах мемориала. Однако, по его словам, этот проект так и не был реализован не по вине владельцев "Поедем поедим".

Подробнее о кампании Павла Северинца против ресторана "Поедем поедим" можно прочитать здесь.