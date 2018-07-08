Макей рассказал новости с переговоров об упрощении визового режима с ЕС

Консультации с Евросоюзом продолжаются, а больше новостей, собственно, никаких нет.

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Консультации Беларуси и Европейского союза по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии продолжаются, однако о каких-то сроках их подписания говорить пока не приходится. Об этом 22 июля сообщил министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

"Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра или послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с европейскими партнерами", - сказал, в частности, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в эфире белорусского телевидения..

Пока что можно говорить лишь о достижении Беларусью и Евросоюзом "договоренности о конкретных шагах, способствующих повышению уровня взаимодействия" и "абсолютного понимания относительно необходимости сохранения прогресса, позитивной атмосферы в отношениях", сообщил глава МИД Беларуси.