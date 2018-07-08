Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 08:39
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Макей рассказал новости с переговоров об упрощении визового режима с ЕС

Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Консультации с Евросоюзом продолжаются, а больше новостей, собственно, никаких нет.

смотрите также МИД не раскрывает детали переговоров об упрощении визового режима с ЕС

Консультации Беларуси и Европейского союза по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии продолжаются, однако о каких-то сроках их подписания говорить пока не приходится. Об этом 22 июля сообщил министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

"Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра или послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с европейскими партнерами", - сказал, в частности, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в эфире белорусского телевидения..

Пока что можно говорить лишь о достижении Беларусью и Евросоюзом "договоренности о конкретных шагах, способствующих повышению уровня взаимодействия" и "абсолютного понимания относительно необходимости сохранения прогресса, позитивной атмосферы в отношениях", сообщил глава МИД Беларуси.

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.