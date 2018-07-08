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23. 07. 2018

Прогноз погоды: 23 июля в Беларуси грозы и ливни, оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики объявили на понедельник, 23 июля, оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до 22-23 часов.

В Минске сегодня гроза ожидается в период с 12 до 18 часов. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

Максимальная температура воздуха по республике 23 июля +22 ..+28°С. Температура воздуха в Минске: утром +20..+21°С, днем +23..+25°С, вечером +21..+23°С.

 

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