ДТП под Радошковичами: столкнулись грузовик и две легковушки

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на автодороге Минск-Молодечно под Радошковичами днем в воскресенье, 22 июля. В столкновении небольшого грузовика и двух легковых автомобилей, по предварительной информации, пострадали два человека.

Как сообщают очевидцы ДТП, пострадавшие госпитализированы, водитель грузовика – с множественными переломами, сообщается в сообществе "Типичный Молодечно". Одного пострадавшего спасателям пришлось деблокировать из машины с помощью специнструмента.

Предварительно известно, что водитель грузовика уснул и выехал на встречную полосу движения.