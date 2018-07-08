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23. 07. 2018

ДТП под Радошковичами: столкнулись грузовик и две легковушки

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на автодороге Минск-Молодечно под Радошковичами днем в воскресенье, 22 июля. В столкновении небольшого грузовика и двух легковых автомобилей, по предварительной информации, пострадали два человека.

Как сообщают очевидцы ДТП, пострадавшие госпитализированы, водитель грузовика – с множественными переломами, сообщается в сообществе "Типичный Молодечно". Одного пострадавшего спасателям пришлось деблокировать из машины с помощью специнструмента.

Предварительно известно, что водитель грузовика уснул и выехал на встречную полосу движения.

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