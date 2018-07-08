Двойное убийство в Бобруйске: подозреваемый задержан, девушки звонили в милицию

Двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июля в многоквартирном доме на улице Лынькова. Жертвами убийства стали две девушки, преступление совершил ранее судимый бобруйчанин. Незадолго до гибели одна из девушек, которые закрылись в ванной, позвонила в милицию, но смогла назвать только улицу и номер квартиры без номера дома.

Как рассказала официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, звонок с просьбой о помощи поступил в милицию около 07:00. Звонившая девушка сообщила, что они с подругой закрылись в ванной, куда силой пытается проникнуть мужчина. Номер дома девушка не назвала, затем звонок прервался.

Сотрудники милиции отработали все многоквартирные дома на улице Лынькова, проверили увеселительные заведения и записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что две бобруйчанки 26 и 27 лет отдыхали в одном из кафе вместе с неизвестным мужчиной, с которым затем уехали на такси. Звонок девушек и работа правоохранителей после него помогли установить мужчину, с которыми были девушки, сообщила Татьяна Горбанюк. Им оказался 36-летний нигде не работающий ранее неоднократно судимый житель Бобруйска.

Подозреваемого вскоре по приметам задержали, а в его квартире обнаружили трупы девушек с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.