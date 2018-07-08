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23. 07. 2018

Сильный ливень затопил Могилев: выпало три четверти месячной нормы осадков

Сильные ливни привели к транспортному коллапсу в Могилеве вечером в воскресенье, 22 июля. За вечер в городе выпало около трех четвертей месячной нормы осадков (57 мм при месячной норме 75 мм), что привело к подтоплению улиц, образованию "озер" на дорогах в низинах, остановке общественного транспорта и автомобильного движения.

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Ливень обрушился на Могилев около 20:00 и полностью стих только ближе к полуночи. На некоторых улицах уровень воды достигал 30-40 сантиметров, и ехать по воде отваживались далеко не все автолюбители.

По данным МЧС, в Могилеве произошла приостановка движения (до полутора часов) 4 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов. Даже такси не приезжало по вызову, либо диспетчеры просили пассажиров ждать до часа.

В целом в Могилеве были подтоплены 27 жилых домов и подворий, 6 участков дорог, 58 хозяйственных строений, повреждена кровля 1 жилого дома.

 

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