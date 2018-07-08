Тащили из брода! Белорусы удержались в пятерке лучших на «Шелковом пути»

Белорусские гонщики с переменным успехом завершили второй этап ралли «Шелковый путь». Алексей Вишневский благородно вернулся вытащить из брода МАЗ Александра Василевского, а экипаж Сергея Вязовича, несмотря на сложности, удержался в первой пятерке общего зачета, рассказали Телеграфу в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Второй ралли-заезд привел гонщиков в Элисту. Спецучасток длиной 311 км представлял собой степные дороги с ямами, оврагами и ручьями. Белорусские гонщики столкнулись с первыми серьезными трудностями, однако все же сумели благополучно финишировать. Поскольку этап был марафонский, готовить «боевые машины» к продолжению гонки экипажам предстоит самостоятельно.



Серебряный призер «Дакара» Сергей Вязович был на этапе седьмым, потратив на прохождение трассы 3 часа 54 минуты. Победителем заезда стал россиянин Андрей Каргинов, который обошел белорусов почти на 28 минут. В общем зачете «самый быстрый МАЗ» занимает пятую строчку, отставая от лидера на 26 минут.



«Раза три останавливались из-за поломки турбины: где-то с 100-го километра начали терять мощность. К счастью, мы везем с собой еще один турбокомпрессор: поменяем за час-два и будем готовы к следующему этапу», – рассказал Сергей Вязович.



МАЗ Александра Василевского завершил заезд на 12-й позиции. Его время – 6 часов 2 минуты, а отставание – 2 часа 36 минут. В генеральной классификации он занимает 11-е место с «проигрышем» в 2 часа 59 минут. Практически идентичное время показал Алексей Вишневский, который финишировал 11-м и откатился в «абсолюте» на 9-ю строчку с отставанием в 2 часа 39 минут.



Вишневскому пришлось вернуться назад, чтобы вытащить из грязевой ловушки МАЗ Александра Василевского. В этом им помогал еще один экипаж – 77-летнего японца Йошимасы Сугавары на Hino. «При прохождении брода грузовик застрял в солончаке. Капать самим было бесполезно, так как задний мост зацепил много грязи. На мягкой почве просидели около 2,5 часа, пока не подоспела помощь», – пояснил штурман Антон Запорощенко.



Экипаж под управлением Виталия Мурылева пропустил марафонский этап из-за технических проблем. Механики обнаружили дефекты в двигателе. Их причина – некачественная сборка движка во время капитального ремонта на Тутаевском моторном заводе. В ближайшие дни команда постарается устранить неполадки самостоятельно.



Вторая часть марафонского этапа предложит гонщикам 332 км зачетной дистанции. Большая часть маршрута пройдет по быстрым степным дорогам, однако от штурманов потребуется предельное внимание, чтобы не заблудиться. Ближе к концу гонщиков ожидают десятки километров заросших кустарником песков. Завершится этап в Астрахани.



Ралли-рейд «Шелковый путь» в этом году проходит только по территории России. Протяженность трассы составляет 5948 км. Гонка стартовала в Астрахани, а завершится в Москве. Среди препятствий – горные участки, ущелья, русла рек, овраги и коварные дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей, в том числе 4 камиона из команды «МАЗ-СПОРТавто». В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в ТОП-10 общего зачета.