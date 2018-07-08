Агентство RAEX-Europe подтвердило умеренно низкий уровень кредитоспособности Беларуси

Rating-Agentur Expert RA GmbH подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Беларуси на уровне «B» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и на уровне «B-» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте. Прогноз рейтинга позитивный, что означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.

«Агентство подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на фоне устойчивого экономического роста, совершенствования бюджетной политики и устойчивого уровня задолженности. Более того, структура долга по типу кредиторов и сроку погашения остается благоприятной; однако, доля валютной части государственных обязательствах существенно высока. Позитивный прогноз по обоим рейтингам отражает наши ожидания относительно устойчивого восстановления национальной экономики, снижения долговых рисков путем выпуска долгосрочных государственных облигаций и реструктуризации обязательств перед российским правительством и фондами.

Риски банковского сектора продолжают негативно влиять на рейтинг из-за большой доли государственной собственности в нем и все еще широко распространенного директивного кредитования, что может вызвать резкое увеличение просроченных ссуд в среднесрочной перспективе. В худшем случае показатели задолженности могут увеличиться в среднесрочной перспективе, из-за возможной материализации условных обязательств. Кроме того, уровень обоих рейтингов был сдержан высоким уровнем финансовой долларизации, а также уязвимостью страны к внешней рискам», - отметил Владимир Горчаков, аналитик Rating-Agentur Expert RA GmbH.

Показатели государственного долга остаются стабильными. По данным МВФ, валовый государственный долг Беларуси прогнозируется на уровне 51% к ВВП и 125% к доходам бюджета на конец 2017 года (см. График 1), что представляет собой медленную тенденцию к снижению показателей долга. Агентство ожидает, что данная тенденция сохранится в предстоящие годы, снижая уровень долга ниже отметки в 50% к ВВП.

Тем не менее, объем долга в иностранной валюте, остается существенно высоким на уровне 90% от общей задолженности, равным 47% от ВВП и 114% от доходов бюджета. Кроме того, отношение международных резервов к валютным долгам составило всего лишь 29%, несмотря на положительную динамику в 2017 году.

Беларусь получила значительные финансовые ресурсы в течение 2017 и начале 2018 года путем выпуска еврооблигаций, получения кредита от России и получения финансирования от Евразийского фонда стабилизации и развития. Мы считаем, что эти средства должны быть достаточными для погашения долговых обязательств в 2018 году.

Однако, мы по-прежнему считаем потенциальную материализацию условных обязательств, связанных с рекапитализацией банковского сектора, риском, который может привести к существенному увеличению государственных обязательств.

Фискальная позиция лучше прогноза. Развитие фискальных показателей, по сравнению с предыдущим годом, выглядело обнадеживающим, и по состоянию на конец 2017 года бюджетный баланс по данным Министерства Финансов достиг профицита в размере около 3% к ВВП, главным образом, благодаря прочному экономическому росту и нормализации торговых отношений с Россией (см. График 2). Власти сохранили более жесткую фискальную позицию, ограничив расходы за счет сокращения целевого кредитования и сдерживания выдачи гарантии государственным предприятиям. Однако риск роста дефицита бюджета остается, так как правительство может вернуться к более мягкой фискальной политике. План по субсидированию различных отраслей промышленности, таких как машиностроение и строительство, а также строительство новой атомной электростанции могут ухудшить финансовое положение.

Кроме того, по-прежнему сохраняется большой разрыв между бюджетным балансом за вычетом квазибюджетных расходов и общим балансом бюджета расширенного правительства в определении МВФ, учитывая высокий объем забалансовых операций со стороны правительства.

Банковский сектор остается под риском. Из-за еще больших объемов директивного кредитования и плохой финансовой позиции государственных предприятий, банковская система Беларуси по-прежнему подвержена риску резкого увеличения просроченных ссуд в среднесрочной перспективе. По состоянию на конец 2017 года уровень просроченных ссуд к общему объему ссуд стабилизировался на уровне 12,9% (см. График 3), объем частного кредита к ВВП снизился до 41,9%, а в системе доминировали государственные банки, причем около 65% всех активов принадлежит государству. В целях снижения риска возникновения условных обязательств, возникающих в банковском секторе, требуется дальнейшая реструктуризация плохих активов банков и больший контроль над государственными предприятиями, поскольку большинство просроченных ссуд связаны с потерями государственных предприятий. Тем не менее текущая рентабельность банков осталась положительной – ROA на конец года составило около 1,8%, а капитализация была высокой – коэффициент достаточности капитала составил около 18,5% на конец 2017 года.

Центральный банк продолжал снижать ставку рефинансирования. После нескольких сокращений в течение 2017-2018 гг. ставка рефинансирования была снижена до 10% 27 июня 2018 года. Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) допустил более гибкий обменный курс, который стабилизировался дальше, в то время как инфляция достигла исторически низкого уровня на конец 2017 года и составил около 4,6%, что значительно ниже целевого показателя НБРБ в 9% (см. график 4). Это снижение в основном связано со снизившейся волатильностью валютного курса и небольшим ростом заработных плат. Мы ожидаем, что инфляция составит 6% в среднесрочной перспективе из-за повышения заработных плат, увеличенного внутреннего спроса и изменений административно-регулируемых цен.

Тем не менее, механизм трансмиссии денежно-кредитной политики остается ограниченным в результате все еще высокого уровня финансовой долларизации и продолжения директивного кредитования по нерыночным ставкам.

Внешняя и макроэкономическая позиции продолжили улучшаться. Экономическое восстановление ключевых торговых партнеров, таких как Россия и некоторых стран-членов ЕС, привело к росту экспорта. Кроме того, плавающий валютный режим благоприятно повлиял на внешнюю позицию Беларуси. Девальвация рубля привела к увеличению конкурентоспособности белорусского экспорта, что привело к улучшению торгового баланса, который по состоянию на конец 2017 года характеризовался дефицитом в 1,8 % ВВП (по сравнению с 3,5% в период 2016-2015 гг. и 6,6% в 2014).

Однако уязвимость Беларуси к внешним рискам остается. Зависимость от политико-экономических соглашений с Россией, в частности от цен на нефть и газ, а также структура долга, представляют собой риск, который может вызвать значительный внешний шок для экономики в целом.

ВВП страны восстановился в 2017 году, увеличившись на 2, 4 % после двух лет рецессии, благодаря восстановлению экономик основных торговых партнеров, а также восстановлению внутреннего спроса. Однако мы ожидаем, что ближайшие годы ВВП продолжит расти со скоростью в 2% в год. Это связано со структурным дисбалансом в национальной экономике, а также с макроэкономическими показателями российской экономики.