В МЧС рассказали подробности ДТП под Радошковичами с участием грузовика и двух легковушек

Два человека госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Минск-Молодечно под Радошковичами днем в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщили 23 июля в минском областном управлении МЧС Беларуси.
Вблизи деревни Декшняны Молодечненского района столкнулись легковой автомобиль «Пежо Эксперт», легковой автомобиль «Фольксваген Пассат Б5» и грузовой автомобиль «Рено Маскот». Водителя Peugeot спасателям пришлось доставать из машины с помощью специнструмента, он госпитализирован в реанимацию Молодечненской райбольницы.
Еще до прибытия спасателей работники скорой помощи извлекли из этой же машины женщину 1967 года рождения, она также доставлена в реанимацию Молодечненской ЦРБ.
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