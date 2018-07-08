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23. 07. 2018

В МЧС рассказали подробности ДТП под Радошковичами с участием грузовика и двух легковушек

Два человека госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Минск-Молодечно под Радошковичами днем в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщили 23 июля в минском областном управлении МЧС Беларуси.

смотрите также ДТП под Радошковичами: столкнулись грузовик и две легковушки

Вблизи деревни Декшняны Молодечненского района столкнулись легковой автомобиль «Пежо Эксперт», легковой автомобиль «Фольксваген Пассат Б5» и грузовой автомобиль «Рено Маскот». Водителя Peugeot спасателям пришлось доставать из машины с помощью специнструмента, он госпитализирован в реанимацию Молодечненской райбольницы.

Еще до прибытия спасателей работники скорой помощи извлекли из этой же машины женщину 1967 года рождения, она также доставлена в реанимацию Молодечненской ЦРБ.

 

 

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