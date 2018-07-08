В Логойском районе отец и сын чуть не погибли, очищая колодец канализации

В деревне Семково Логойского района чуть не закончилась трагедией очистка канализационного колодца из автомобильных шин глубиной около 5 метров и диаметром 0,5 метра. Работы по очистке колодца при помощи дренажного насоса проводили отец и сын 1973 и 1993 года рождения.
Как рассказали в минском областном управлении МЧС, в какой-то момент насос перестал работать, и сын решил спуститься в колодец проверить его. Там, надышавшись газа, он потерял сознание. Для оказания помощи сыну в колодец спустился отец, но он также не смог выбраться самостоятельно.
Спасатели извлекли пострадавших, оба мужчины госпитализированы в реанимацию Логойской районной больницы.
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