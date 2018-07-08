В Логойском районе отец и сын чуть не погибли, очищая колодец канализации

Как рассказали в минском областном управлении МЧС, в какой-то момент насос перестал работать, и сын решил спуститься в колодец проверить его. Там, надышавшись газа, он потерял сознание. Для оказания помощи сыну в колодец спустился отец, но он также не смог выбраться самостоятельно.

Спасатели извлекли пострадавших, оба мужчины госпитализированы в реанимацию Логойской районной больницы.