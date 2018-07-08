Автобус с белорусами вылетел через встречку в кювет в Украине

Очередное ДТП с участие пассажирского автобуса с белорусами произошло в Украине. Утром 23 июля вблизи села Йосиповка в 135 километрах от Киева съехал в кювет рейсовый автобус Ecolines. По словам одной из пассажирок автобуса, автобус вылетел в кювет, проехав перед этим через встречную полосу движения.