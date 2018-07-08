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23. 07. 2018

Автобус с белорусами вылетел через встречку в кювет в Украине

Фото: @Nascja Mashchava

Очередное ДТП с участие пассажирского автобуса с белорусами произошло в Украине. Утром 23 июля вблизи села Йосиповка в 135 километрах от Киева съехал в кювет рейсовый автобус Ecolines. По словам одной из пассажирок автобуса, автобус вылетел в кювет, проехав перед этим через встречную полосу движения.

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К счастью, в аварии никто не пострадал, пассажирам предоставят новый автобус.

По информации пассажирки, рассказавшей о произошедшем у себя на странице в соцсети Facebook, ДТП произошло изза того, что водитель автобуса уснул. "[Водители] Поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул", - рассказала девушка.

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