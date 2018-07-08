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23. 07. 2018

Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт спрячут в 12 городах Беларуси

Лето – время ярких и необычных приключений. LIDBEER предлагает белорусам отправиться в необычное путешествие и почувствовать себя настоящими кладоискателеми! Прими участие в квесте «Шукай LIDBEER» и выиграй пригласительные билеты на гала-концерт LIDBEER с участием групп ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова и Ленинград!

С 23 июля в 12 городах Беларуси в интересных местах города будут спрятаны конверты с пригласительными билетами на гала-концерт фестиваля LIDBEER. В этом году организаторы планируют спрятать 20 конвертов и в каждом по 2 билета. Три раза в неделю на lidbeer.by в 13:00 будут опубликованы подсказки с указанием места, где спрятан необычный клад. Каждый может стать обладателем счастливых билетов и отправиться в яркое путешествие на open-air LIDBEER. Стартует квест «Шукай LIDBEER» в Минске сегодня в 13:00.  

В четвертый раз в Лиде пройдет полюбившийся тысячам белорусов фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. Гостей ждет большой и разнообразный фудкорт, различные активации и квесты, выступления уличных артистов и подающих надежды музыкантов, а также гала-концерт с одними из лучших групп современности.  LIDBEER-2018 не нарушает традиции, поэтому снова на главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Хедлайнером концерта станет группировка Ленинград, которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления.

Справки по билетам: + 375-17-293-03-74 или короткий номер 7-360 (без выходных с 9:00-21:00)

Справка по другим вопросам, касающимся фестиваля: 8-801-204-20-20 (бесплатная горячая линия без выходных с 08:00 до 20:00)

Вход на фестиваль свободный.

Стоимость билетов на площадку гала-концерта – от 25 BYN (количество билетов по стартовой цене ограничено).

Приобрести билеты без комиссии можно на сайте lidbeer.by.

Также билеты реализует оператор kvitki.by.

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