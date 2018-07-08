Бургер с говяжьими щечками и острый чизстейк — в Минске стартовал Food-A-Fest

С 23 июля попробовать авторские стрит-сеты, разработанные специально для фудкорта фестиваля A-Fest, можно в 20 кафе и ресторанах Беларуси. Трехнедельный Food-A-Fest станет гастрономической пре-пати европейского фестиваля пива и еды, который 11 августа пройдет в Минске в третий раз и соберет в Лошицком парке больше полусотни ресторанов и кафе с самым популярным у белорусов стрит-фудом.

Стоимость одного стрит-сета с основным блюдом и пивом «Аливария» составляет от 8 рублей в зависимости от размера порции. Белорусы уже могут попробовать грибные и сырные бургеры, для гурманов — с телячьими щечками, греческий гирос с цыпленком или острый чизстейк. Всего за время Food-A-Fest столичные заведения предложат более 20 популярных блюд по новым рецептам.

— На летних фестивалях с большим и разнообразным фудкортом всегда хочется попробовать практически все, а удается в лучшем случае 3-4 блюда за день, - комментирует Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу пивоваренной компании «Аливария» и организатор A-Fest. — Мы впервые предлагаем белорусам еще до старта A-Fest начать дегустацию фестивальных блюд. Сейчас в списке участников 20 кафе и ресторанов и 7 авторских стрит-сетов с бургерами либо шаурмой и пивом «Аливария».

В понедельник, 23 июля, к Food-A-Fest присоединились первые участники: 11 заведений сети кафе «Гараж», три кафе Doner Kebab, два бистро «Ежедневник», TNT Rock Club, ресторан Beer&Beef, бар «Мама Стифлера» и бистро Gyros Griil.

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Обновлять меню Food-A-Fest будут в течение следующих трех недель, чтобы любители уличной еды могли каждый день пробовать минимум одно новое блюдо из меню фестивального фудкорта. А 11 августа все заведения откроют свои выездные кафе в Лошицком парке во время европейского фестиваля пива и еды A-Fest. В этот день на сцену выйдут британка Софи Эллис-Бекстор, участник французского музыкального дуэта Modjo Ян Десталь, белорусские группы «Без Билета» и Akute, а по всему парку разместятся десятки спортивных и игровых площадок. Вход свободный.

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