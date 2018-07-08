В Минске стартовал чемпионат мира по вертолетному спорту

На аэродроме Боровая стартовал чемпионат мира по вертолетному спорту. В Минске удалось собрать лучших спортивных пилотов планеты, которые в течение недели будут соревноваться в пяти ключевых дисциплинах.

«Право провести чемпионат мира по вертолетному спорту досталось нам в серьезной конкуренции. Очень хотели чехи и болгары, было желание и у Эквадора. Но в итоге чемпионат проходит в Минске, что очень важно для развития авиационного спорта в стране», – подчеркнул глава Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) Александр Центер.

В чемпионате принимают участие 37 экипажей из разных стран. Самой многочисленной оказалась российская сборная, которая представлена 13 экипажами. Побороться за награды также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины.

Беларусь выставила на вертолетный чемпионат семь экипажей. В частности, на вертолете Ми-2 выступят пилот Алексей Мочанский и оператор Антон Данченко. Большие надежды возлагаются еще на один тандем – Александра Грищенко и Олега Манько. Кроме того, на личном Robinson R-44 полетит глава федерации Александр Центер в паре с Владимиром Стриенком.

Своей целью белорусская сборная ставит занять первое место на домашнем чемпионате. Как ожидается, основную конкуренцию ей составит российская команда, которая также считается фаворитом состязаний.

Белорусские авиаторы выступят в национальной форме, которая создана вместе с Aeronautica Militare специально к чемпионату мира. Завод «Луч» в свою очередь выпустил авиационные часы. Партию хронометров получат победители соревнований.

Впервые на чемпионате мира будут выбраны победители среди женских команд. Беларусь представят сразу два экипажа девушек: в первый вошли Анна Рогожинская и Марина Конюшевская, во второй – София Куршубадзе и Анастасия Короткевич. От России выступят спортсменки Ирина Диденко и Светлана Гумбатова.

Все команды будут выполнять упражнения на двух моделях вертолетов – Robinson R-44 и Ми-2. Одни сборные полетят на своем транспорте, другие – воспользуются минским авиапарком.

Экипажам предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете. Предусмотрена и фирменная дисциплина – слалом, когда с парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронеси через ворота и поставить на стол.

На чемпионат мира прилетел и известный телеведущий Леонид Якубович. Он совершит полет на самолете Як-52 и исполнит пилотаж на вертолете Ми-2 во время открытия чемпионата. Большое впечатление на актера произвел Музей авиационной техники, лучше которого, по его словам, он ничего не видел.

В выходные также пройдут вертолетные гонки – их можно будет увидеть во время авиационного фестиваля #Пронебо. Победителя определят в формате «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на «воздушные бои» может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе легендарный «ночной бомбардировщик» По-2.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними мероприятиями по авиационной тематике, которые пройдут на аэродроме Боровая. Минчанам предоставят возможность взглянуть на известное место до его полного закрытия осенью.

Напомним, Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло в ответ лично посетил соревнования в Минске и высоко оценил уровень их организации. В январе прошлого года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года. Основным этапом подготовки стал тест-чемпионат, на котором 27 экипажей из пяти стран боролись за медали в семи дисциплинах.