Прогноз погода: в Беларуси штормовое предупреждение

Во вторник, 24 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха +22..+28°С.
По данным Белгидромета, в Минске будут кратковременные дожди (вероятность осадков 80- 90%), гроза. Температура воздуха: утром +18..+20°С, днем +24..+26°С, вечером +21..+23°С.
В связи с грозами, сильными ливнями и швалистым ветром синоптики вынесли штормовое предупреждение и объявили на 24 июля оранжевый уровень опасности.
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