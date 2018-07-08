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24. 07. 2018

В СК рассказали подробности двойного убийства девушек в Бобруйске

Источник фото: Следственный комитет

Информация о расчленении тел во время двойного убийства в Бобруйске девушек не имеет под собой основания. Характер ранений у обоих жертв – колото-резанные, удары тупым предметом. Об этом сообщила 23 июля официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия ГОнчарова.

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Как сообщал Телеграф, жестокое убийство двух девушек 26 и 27 лет в Бобруйске в доме на улице Лынькова произошло 20 июля. Одна из девушек успела позвонить в милицию из ванной, где они с подругой пытались укрыться от нападавшего, но смогла назвать только улицу и номер квартиры (как выяснилось позже, он оказался ошибочным) без номера дома, и оперативно помочь им правоохранителям не удалось.

Позднее по подозрению в совершении преступления задержан и допрошен неработающий мужчина, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления (причинение тяжких телесных, грабеж, кража), проинформировала Юлия Гончарова. Его задержали на улице в нетрезвом виде.

Как сообщает со ссылкой на следствие телеканал ОНТ, задержанный в прошлом убил в подвале соседского дедушку и вспорол живот своему приятелю. С ним уже проведен следственный эксперимент, по предварительным данным, которые еще предстоит подтвердить судебно-медицинской экспертизе, одну девушку он убил, нанеся ей множественные удары ножом, а вторую забил до смерти молотком. Мотив преступления пока неизвестен.

На дынный момент возбуждено уголовное дело за убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса РБ), следствие готовит материалы для предъявления подозреваемому обвинения. По делу назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

 

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