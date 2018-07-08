Прогноз курсов валют к белорусскому рублю на неделю

Основная тема начавшейся недели - возрастание рисков «валютных войн», которые с подачи Д.Трампа идут вслед за «торговыми войнами». Президент США упрекнул Китай и ЕС в слишком низком курсе валют против доллара, что создаёт им преимущества в торговле. «Под раздачу» попала и американская ФРС, которая поднимает процентные ставки и усиливает доллар. О том, что будет с курсами валют к белорусскому рублю, Телеграфу рассказал Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд.

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В результате индекс доллара DX упал в последние дни с 95,4 п. до 94 п. К белорусскому рублю американец резко обрушился в понедельник от 2,0100 до 1,9830 BYN. Потерял половину движения на рост на предыдущей неделе. Во многом это связано и со снижением доллара к российскому рублю в начеле недели из-за коррекции вверх нефтяных цен и налоговым периодом в России. В ближайшие дни на доллар может повлиять статистика США. Основные данные выйдут во вторник - индекс деловой активности PMIи в пятницу - оценка роста ВВП в 2 квартале. В случае позитивных данных по улучшениям в американской экономике, пара UDD/BYN способна подняться к 1.995-2.000 BYN. Но в целом сохраняется технический тренд на ослабление доллара, который может увести котировки ниже 1.9800.

Для евро важным будет заседание Европейского центробанка в четверг, 26 июля. На фоне торговых и валютных войн он может прояснить свою позицию по кредитно-денежной политике. Евро к белорусскому рублю поднялся на прошедшей неделе из-за коррекции вверх пары евро/доллар. Но не преодолел важнейший рубеж на уровне 2.3400 BYN и отошёл от него до 2.3223 утром 23 июля. Это говорит о большой вероятности сохранения верхней границы ранее отмеченного нами диапазона на 2.3400 BYN и ограниченного ослабления в рамках нисходящего тренда. Возможной целью и ограничением данного движения выступает уровень вокруг 2.300 BYN.

Белорусская валюта к российскому рублю укреплялась на прошлой неделе. Но и здесь не был преодолён важный рубеж 0.0312. Именно от него в понедельник пара RUB/BYN оттолкнулась вверх к 0.0315. На текущей неделе, 27 июля, пройдёт заседание ЦБ России. На нём не ожидается изменение процентной ставки, поскольку внешние факторы создают напряженность для инфляции и курса рубля. Налоговый период в России и коррекция нефти вверх способны поддержать российский рубль в ближайшие дни. В паре RUB/BYN движение вверх в таком случае будет стремиться к 0.0318. Но общая направленность остаётся нисходящей с целью нового тестирования 0.0312 в перспективе.