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25. 07. 2018

Путина не пригласят в США выступить перед Конгрессом

Если президент России Владимир Путин посетит Вашингтон осенью этого года, он не будет приглашен для выступления в Конгресс. Об этом заявил во вторник, 24 июля, спикер Палаты представителей Пол Райан, сообщает Голос Америки.

Он  подчеркнул, что приглашение выступить с речью на Капитолийском холме является привилегией для союзников США.

При этом, Райан не видит проблемы в том, что президент Дональд Трамп встретится с Путиным.

"Что, как я полагаю, имеет значение, это сигнал", – пояснил политик.

Он также добавил, что "если это сигнал (о необходимости) прекратить вмешательство в дела нашей страны, прекратить нарушение нашего суверенитета, то я это поддерживаю".

"Безусловно, мы не направим ему (Путину) приглашения (выступить) на объединенной сессии, – отметил Райан. 

Напомним, 16 июля состоялась встреча президентов России и США в Хельсинки. А недавно стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в Вашингтон осенью.

Источник: korrespondent.net

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