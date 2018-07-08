Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 08:21
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
25. 07. 2018

Ливни, град и ветер – прогноз погоды на 25 июля

Источник фото: "Гродзенская праўда"

В Беларуси в среду, 25 июля, ожаидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистый. Максимальная температура воздуха +23..+29°C.

смотрите также На 25 июля в Беларуси объявили штормовое предупреждение

По данным , в Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем около +24°C, вечером +20..+22°C.

26-27 июля погоду в Беларуси по-прежнему будет определять теплая влажная и неустойчивая воздушная масса черноморского происхождения.

26 июля местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +22..+28°С.

27 июля ночью местами, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.