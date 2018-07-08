Ливни, град и ветер – прогноз погоды на 25 июля

В Беларуси в среду, 25 июля, ожаидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистый. Максимальная температура воздуха +23..+29°C.

смотрите также На 25 июля в Беларуси объявили штормовое предупреждение По данным , в Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем около +24°C, вечером +20..+22°C. 26-27 июля погоду в Беларуси по-прежнему будет определять теплая влажная и неустойчивая воздушная масса черноморского происхождения. 26 июля местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +22..+28°С. 27 июля ночью местами, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +24..+30°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby