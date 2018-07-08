МАРТ расследует резкий рост цен на курицу, подозревается ценовой сговор

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заподозрило в ценовом сговоре семь крупнейших производителей мяса курицы. Поводом для начала расследования стал резкий рост цен на куриную продукцию в июне-июле, приведший к ее подорожанию почти на треть.

Как рассказал замглавы МАРТ Иван Вежновец, в июне-июле по отдельным магазинам и торговым сетям цены на мясо курицы выросли на 28%, причем это был рост за счет цены производителей, которые одномоментно увеличили цену и отменили скидки для торовых сетей. "Таким образом одномоментно себя повели крупнейшие производители птицы, их порядка семи. Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне", - рассказал замминистра в эфире белорусского телевидения 24 июля.

Иван Вежновец подчеркнул, что объективных причин для такого одномоментного роста цен на курицу не было, поэтому оно "имеет все признаки ценового сговора", и МАРТ после мониторинга цен начал антимонопольное расследование.

По белорусским законам такое расследование может занять до трех месяцев, но замминистра обещает ускорить процесс, "понимая социальную ответственность и необходимость скорейшего решения вопроса".

Штраф за ценовой сговор, если таковой будет доказан, может составить для производителей до 10% годовой выручки от реализации всей птицы.