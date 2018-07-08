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25. 07. 2018

Спасатели сняли 5-летнюю девочку с открытого окна на 9-м этаже

В Гомеле 24 июля спасатели сняли с окна на 9-м этаже дома по улице Кожара маленькую девочку, оставленную дома без присмотра. В МЧС около 18:20 позвонили прохожие, увидевшие девочку в открытом окне на балконе на 9-м этаже.

Когда спасатели прибыли на место, один из них поднялся на 9-й этаж и через закрытую дверь отвлек девочку и заставил ее отойти от окна. В это время второй сотрудник МЧС проник в квартиру через открытое окно балкона, поднявшись по пожарной лестнице. Выяснилось, что в квартире кроме ребенка 2013 года рождения никого нет. Мать девочки, уходя из дома, попросила присмотреть за дочерью и сыном 2009 года рождения старшую сестру. Та по какой-то причине ушла, а мальчик затем и сам пошел погулять на улицу.

Ребенка передали матери, пострадавших нет, разбирательство по данной ситуации будут проводить сотрудники милиции.

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