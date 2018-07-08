Жители Жабинки на Дне города устроили стычку с ОМОНом

В Жабинке 21 июля после празднования Дня города произошла стычка между отдыхающими гражданами и сотрудниками ОМОНа. Началось все с того, что после окончания официальных мероприятий горожане заметили, как одного из отдыхающих задержали и повели в машину сотрудники милиции.

Другие граждане начали снимать происходящее на мобильные телефоны, однако их тоже стали задерживать. "Задерживали парня — и мой сын начал снимать. Омоновец выбил у него телефон из рук. Начали крутить. Парней избивали и в автобусе, и в самой милиции", - приводит "Наша Нiва" слова матери одного из задержанных Натальи Криворучко.

В свою очередь официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал, что первым задержанным оказался 22-летний молодой человек, который начал оскорблять одного из сотрудников ГАИ и его коллег в отместку за то, что тот когда-то оштрафовал его за тонировку. Представитель милиции подчеркнул, что парень ранее был дважды судим за хулиганство и кражу и 44 раза привлекался к штрафу за нарушение ПДД.

Когда инспекторы попытались задержать провокатора, он скрылся в толпе и призвал ее на выручку, а семеро подвыпивших молодых людей, не разобравшись в ситуации, бросились ему на подмогу, сообщил Сергей Дученко газете "СБ. Беларусь сегодня". Один из "помогавших" ударил в лицо сотрудника ОМОНа и был задержан.

Зачинщик инцидента оштрафован за мелкое хулиганство, в отношении ударившего омоновца парня возбуждено уголовное дело за сопряженное с насилием сопротивление сотруднику органов внутренних дел, в отношении еще одного участника событий проводится проверка, проинформировал Сергей Дученко.