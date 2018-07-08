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25. 07. 2018

В Верхнедвинском районе приезжий строитель пытался изнасиловать девушку

В Верхнедвинском районе задержан подозреваемый в попытке изнасилования 27-летней девушки. Нападение произошло 24 июля около 23:00. Мужчина шел за девушкой следом по улице и, проходя через лесной массив, набросился на нее, столкнул в кювет и попытался изнасиловать.

Как сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова, девушке удалось спастись благодаря проходившей по дороге семейной паре, которая спугнула насильника и вызвала милицию.

Злоумышленник скрылся в лесу, но вскоре его задержали по описанию спустя всего полчаса в одном из общежитий. Насильником оказался 38-летний ранее судимый за изнасилование и грабеж строитель, который приехал в Верхнедвинский район в составе строительной бригады из Витебска.

По факту попытки изнасилования в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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