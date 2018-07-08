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25. 07. 2018

Двух жителей Мядельского района вывезли в лес и истязали из-за 50 рублей "долга"

Избивали, затем привязали ремнем к автомобилю и поехали по лесной дороге, а потом в багажнике повезли к озеру. Таким образом в Мядельском районе Минской области злоумышленники решали вопрос о возврате якобы похищенных денег. Цена вопроса – 50 рублей. Об этом сообщил 25 июля вриод начальника Мядельского РОВД Владимир Ермалович

Двое пострадавших в этой истории 18 июля помогали двум своим знакомым – 30-летнему жителю Докшицкого района Витебской области и 34-летнему жителю Мядельского района – чинить печку в доме одного из них. После работы устроили застолье, потом помощники ушли домой, а наутро хозяину дома и его квартиранту захотелось опохмелиться. Мужчины решили, что после вчерашнего застолья должны были оставаться 50 рублей, но найти их не смогли и предположили, что деньги забрали помощники.

Злоумышленники отправились на поиски знакомых и, найдя их, силой посадили в машину и вывезли в лес, где стали избивать. После этого привязали одного из них отрезанным ремнем безопасности к фаркопу и протащили несколько сотен метро по лесной дороге, а затем положили потерпевшего в багажник и повезли к озеру. Второй потерпевший смог уличить момент и сбежать, тогда первого истязатели повезли к себе домой, где продолжили избивать. Второй пострадавший тоже сумел сбежать и обратился в милицию.

В отношении истязателей возбуждено уголовное дело по ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси, оба помещены в ИВС Мядельского РОВД. Потерпевший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ссадинами.

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