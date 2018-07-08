Эксперимент МАРТ: продажу алкоголя ограничат в отдельных районах Беларуси

Правительство Беларуси уже приняло решение в качестве эксперимента ограничить продажу алкоголя в отдельных районах страны. Об этом 25 июля сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

Ограничение алкоголя вводится по инициативе министерства внутренних дел. Эксперимент позволит посмотреть, как ограничение повлияет на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионе, пояснил чиновник, передает TUT.by.

Читайте также: Алкоголь оказался еще опаснее. Ученые снизили "безопасные" дозы выпивки

"Конкретных районов я еще не видел, но что схема принята к исполнению, это да", - сказал Артур Карпович.

Как сообщал Телеграф, в проекте указа президента об ограничении продажи алкоголя, который готовит МВД, предлагается запретить продажу алкоголя лицам до 21 года, тогда как сейчас это могут сделать и 18-летние, ограничить время реализации алкоголя (не продавать в ночное время), а в магазинах с площадью торгового зала более 1000 «квадратов» оборудовать отдельный зал для алкоголя. Тем временем в Литве в 2018 году запретили продажу алкоголя лицам младше 20 лет.