Указ о 30-дневном безвизе для иностранцев в Беларуси вступил в силу

Сегодня, 26 июля 2018 года, указ президента о продлении срока безвизового пребывания иностранцев на территории Беларуси с 10 до 30 дней при условии въезда и выезда через Национальный аэропорт "Минск" вступил в силу. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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Речь идет об указе президента Республики Беларусь от 24 июля 2018 г. «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан"».

Как сообщал Телеграф, 30-дневный безвиз не распространяется на граждан, прибывающих в Беларуси авиарейсами из России и тех, кто собирается вылететь из Минска в российские аэропорты. Для безвизового въезда в Беларусь нужно иметь при себе паспорт, действующий в Беларуси медицинский страховой полис и необходимую сумму денег: не менее 2 базовых величин (сейчас это 49,5 руб.) на каждый день пребывания или 50 базовых величин на 30 дней.

О других подробностях правил безвизового въезда в Беларусь читайте в этом материале Телеграфа.