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26. 07. 2018

Прогноз погоды на 26 июля: облачно с прояснениями, ливни на юго-востоку Беларуси

В Беларуси в четверг, 26 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, по юго-восточным районам страны местами сильные ливни. Ветер северо-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +24°С до +30°С.

смотрите также Ливни по юго-востоку и грозы: на 26 июля объявили штормовое предупреждение

По данным Белгидромета, в Минске во второй половине дня местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), гроза. Температура воздуха: утром +19..+21°С, днем +25..+27°С, вечером +21..+23°С.

27 июля ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+30°С, по юго-востоку местами +31..+32°С.

28 июля местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +27..+32°С.

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