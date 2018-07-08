БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ не смог одолеть дома финский ХИК в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на "Борисов-Арене" в среду, 25 июля, завершилась безголевой ничьей 0:0.

Борисовчане пытались атаковать и забить, но ничего не смогли сделать с плотной обороной финской команды. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил и главный тренер желто-синих Алексей Бага. "У нас наблюдался дефицит креативных решений при попытках вскрыть плотную и организованную оборону соперников, мало было нестандартных действий в атаке", - сказал он.

По оценке наставника БАТЭ, перед ответным матчем шансы команд на проход дальше примерно равны.

Главный тренер ХИКа Мика Лехкосуо в свою очередь очень доволен результатом матча в Борисове. "Цель, которую мы ставили сегодня, – добиться такого результата, который позволил бы нам в домашнем матче вести свою игру. Ответный поединок будет иметь совсем другой сценарий. А сегодня мы своей цели добились. Теперь все зависит от того, как мы сыграем в Хельсинки. Таким раскладом мы действительно удовлетворены", - заявил он.