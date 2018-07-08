В Беларуси информацию о долгах можно получить в ЕРИП

С 22 июля 2018 года изменился порядок обращения организаций и ИП за подключением к информационному ресурсу, созданному в АИС «Расчет», в котором содержатся сведения о выполнении организациями и физлицами своих обязательств, а также получения сведений из этого ресурса. Об этом сообщили 25 июля в ООО "Юрспектр".

В этот ресурс передается информация о долгах организаций и физлиц по платежам за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилыми помещениями и услуги связи, коммерческим займам (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями и индивидуальными предпринимателями, а также о погашении таких долгов.

Чтобы подключиться к ресурсу для передачи информации о долгах, нужно обращаться с письмом уже не в Нацбанк, как ранее, а в ОАО «НКФО «ЕРИП».

Организации, в том числе банки, а также физлица смогут получить сведения о выполнении обязательств юридическими и физическими лицами в ОАО «НКФО «ЕРИП» за определенную плату. При этом физлица смогут получить такую информацию только в отношении себя, а организации должны заранее получить письменное согласие лица, в отношении которого нужны сведения.