Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2018, четверг, 10:21
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
26. 07. 2018

Минкульт: письма владельцев "Поедем поедим" о мемориале в Куропатах не было

Ресторан "Поедем поедим" в Минске Источник фото: Telegraf.by

Министерство культуры Беларуси не получало в 2012 году письма от компании "БелРестИнвест" с предложением о строительстве мемориала в Куропатах, как об этом заявлял на недавней пресс-конференции один из владельцев ресторана "Поедем поедим" Леонид Зайдес. Об этом говорится в официальном ответе минкульта на запрос TUT.BY.

смотрите также Возле ресторана «Поедем поедим» BMW наехал на протестующих

По словам Зайдеса, компания, владеющая рестораном "Поедем поедим", направила в минкульт в 2012 году предложение поучаствовать в финансировании строительства мемориала в Куропатах, это предложение якобы было рассмотрено и одобрено, но проект не был реализован не по вине владельцев "Поедем поедим". Владелец ресторана показал журналистам письмо с исходящим номером, в котором компания предлагает вложить в строительство мемориала 1 млрд неденоминированных рублей,, но, по данным минкульта, такое обращение в ведомство не поступало.

Письмо компании "БелРестИнвест", которое показал Зайдес

Ответ минкульта на запрос TUT.by

 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.