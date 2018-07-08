Минкульт: письма владельцев "Поедем поедим" о мемориале в Куропатах не было

Министерство культуры Беларуси не получало в 2012 году письма от компании "БелРестИнвест" с предложением о строительстве мемориала в Куропатах, как об этом заявлял на недавней пресс-конференции один из владельцев ресторана "Поедем поедим" Леонид Зайдес. Об этом говорится в официальном ответе минкульта на запрос TUT.BY.

смотрите также Возле ресторана «Поедем поедим» BMW наехал на протестующих По словам Зайдеса, компания, владеющая рестораном "Поедем поедим", направила в минкульт в 2012 году предложение поучаствовать в финансировании строительства мемориала в Куропатах, это предложение якобы было рассмотрено и одобрено, но проект не был реализован не по вине владельцев "Поедем поедим". Владелец ресторана показал журналистам письмо с исходящим номером, в котором компания предлагает вложить в строительство мемориала 1 млрд неденоминированных рублей,, но, по данным минкульта, такое обращение в ведомство не поступало. Письмо компании "БелРестИнвест", которое показал Зайдес Ответ минкульта на запрос TUT.by Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby