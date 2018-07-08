За 24 леща из Чижовского водохранилища минчанин получил год условно

Минский городской суд вынес приговор минчанину, который вечером 2 мая незаконно выловил сетью из Чижовского водохранилища 24 леща. Он приговорен к 1 году лишения свободы с условным неприменением к нему наказания в течение 1 испытательного года.
Таким образом, мужчина может избежать тюремного заключения, если в течение года осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности, передает БелТА.
Кроме того, по приговору суда, минчанин должен компенсировать государству более 5 тыс. рублей ущерба от своих действий.
Приговор еще может быть обжалован.
Подробности этого дела читайте в материале: Минчанин выловил в Чижовском водохранилище 24 леща на 5,4 тыс. рублей
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