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26. 07. 2018

В Минске спасли маленького мальчика, застрявшего головой в перилах балкона

В Минске в среду, 25 июля, работники МЧС спасли мальчика 2013 года рождения на улице Народной, который застрял головой в перилах балкона на четвертом этаже многоквартирного дома.

Обращение к спасателям поступило в 13:11 среды. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС при помощи специнструмента помогли мальчику освободиться. Ребенок не пострадал, госпитализация не потребовалась.

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