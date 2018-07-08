В Минске спасли маленького мальчика, застрявшего головой в перилах балкона

В Минске в среду, 25 июля, работники МЧС спасли мальчика 2013 года рождения на улице Народной, который застрял головой в перилах балкона на четвертом этаже многоквартирного дома.
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В Минске в среду, 25 июля, работники МЧС спасли мальчика 2013 года рождения на улице Народной, который застрял головой в перилах балкона на четвертом этаже многоквартирного дома.
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