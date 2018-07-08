В Минске спасли маленького мальчика, застрявшего головой в перилах балкона

В Минске в среду, 25 июля, работники МЧС спасли мальчика 2013 года рождения на улице Народной, который застрял головой в перилах балкона на четвертом этаже многоквартирного дома.

Обращение к спасателям поступило в 13:11 среды. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС при помощи специнструмента помогли мальчику освободиться. Ребенок не пострадал, госпитализация не потребовалась. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby