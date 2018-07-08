Porsche представляет новый Macan: фото, характеристики

В Шанхае состоялась мировая премьера нового Porsche Macan. Средне-размерный SUV от Porsche завоевал большую популярность сразу же по-сле выхода на рынок в 2014 году и теперь становится еще более привле-кательным, комфортабельным и высокотехнологичным, сохраняя за со-бой статус спортивного флагмана в сегменте среднеразмерных SUV.

Изменения в дизайне нового Porsche Macan придали ему еще более спортивный и современный внешний вид. Многочисленные элементы несут в себе ДНК легендарного спорткара 911 и суперкара 918 Spyder.

В частности, новый Macan стандартно оснащен светодиодными фарами с трехмерным дизайном, а в качестве опции для модели предлагается адаптивная светотехника Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS). Передняя часть кузова нового Macan была слегка изменена, в результате чего автомобиль выглядит еще более широким.

Сзади новую модель можно легко узнать по новым светодиодным фонарям с четырехточечными стоп-сигналами и фирменной трехмерной перемычкой между ними.

Родство со спортивным семейством 911 прослеживается и в интерьере нового Macan с опциональным спортивным рулевым колесом GT. Селектор переключения режимов с кнопкой Sport Response, установленный на руле, входит в состав пакета Sports Chrono Package. Кроме того, в списке опций, доступных для новой модели, появился электрообогрев лобового стекла и ионизатор, повышающий качество воздуха, поступающего в салон.

Новые оттенки окраски кузова “Miami Blue”, “Mamba Green Metallic”, “Dolomite Silver Metallic” и “Crayon” в сочетании с новыми вариантами отделки интерьера позволяют сделать новую модель еще более индивидуальной.

Новый Porsche Macan также получил расширенный арсенал систем безопасности и помощи водителю, включая новый ассистент движения в пробке Traffic Jam Assist с адаптивным круиз-контролем, работающий на скоростях до 60 км/ч. Система способна не только самостоятельно замедлять и разгонять автомобиль, но и удерживать его в своей полосе в условиях медленного городского движения.

Новая мультимедийная система Porsche Communication Management (PCM) получила увеличенный с 7 до 11 дюймов сенсорный дисплей, который изящно интегрирован в новую переднюю панель. Интерфейс новой системы позволяет, так же, как в новых Panamera и Cayenne, настраивать меню в соответствии с персональными предпочтениями. Центральные вентиляционные решетки также были модернизированы и теперь располагаются под центральным дисплеем.

Новый Macan по умолчанию будет оснащен модулем Connect Plus, который обеспечивает постоянное подключение к интернету, предоставляя различные цифровые функции: от интеллектуального голосового управления до навигации с учетом дорожной информации в режиме реального времени благодаря стандартной интерактивной навигационной системе. Одним из ключевых компонентов новой системы является подключение к облачным сервисам “Here Cloud”. Кроме того, водитель может использовать новое приложение Offroad Precision App для записи и дальнейшего изучения внедорожных поездок за рулем нового Macan.

Модернизация Macan также затронула настройки шасси, которые позволили улучшить комфорт движения, сохранив при этом традиционную устойчивость спортивного SUV от Porsche. Новый Macan по-прежнему отличается шинами разной ширины на передней и задней оси. Новые модели шин обеспечивают еще более превосходные динамические качества, а новые легкосплавные диски размером 20 и 21 дюйм открывают новые возможности для индивидуализации модели.

С момента своего появления в 2014 году Porsche Macan моментально завоевал популярность по всему миру благодаря уникальному сочетанию спортивного характера на любом покрытии и превосходной практичности. С момента выхода на рынок эта модель разошлась тиражом в 350 тысяч автомобилей. Porsche Macan пользуется особой популярностью в Китае, где за все время было продано более 100 тысяч экземпляров этой модели.