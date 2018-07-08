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26. 07. 2018

Лукашенко требует брать на госслужбу только лучших управленцев

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 26 июля совещание по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы. По словам главы государства, если "есть толковые управленцы - есть развитие и перспективы в стране".

Белорусский лидер подчеркнул, что именно поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. По его мнению, чиновники должны обладать широким кругозором, быть способны определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. "Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами", - заявил Александр Лукашенко.

Президент посетовал, что порой процесс подбора кандидатов на государственные должности затягивается на месяцы, а то и годы и призвал "решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев". По его словам, правительству уже дано поручение "внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной".

Глава государства также сообщил, что после оптимизации в госорганах число госслужащих в Беларуси составляет "чуть более 30 тыс.".

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